ووهان 20 أكتوبر 2018 (شينخوا) أكملت طائرة برمائية كبيرة طورتها الصين بشكل مستقل أول عملية اقلاع وهبوط على المياه في مدينة جينغمن في مقاطعة هوبى وسط الصين صباح اليوم (السبت).
وتم تصميم الطائرة ايه جي 600، التي يطلق عليها اسم كونلونغ، لتكون أكبر طائرة برمائية في العالم. وكانت قد أنهت أول رحلة لها في ديسمبر 2017.
واقلعت الطائرة فى حوالى الساعة 8:51 صباحا من سطح خزان مياه بالقرب من مطار تشانغخه في جينغمن تحت قيادة الطيار تشاو شنغ وطاقمه. وهبطت بسلاسة وثبات على الماء بعد رحلة امتدت لـ14 دقيقة.
وتعد الطائرة إيه جي 600، وهي طائرة مدنية ذات أغراض خاصة واسعة النطاق مصممة للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات وعمليات الإنقاذ في المياه، تعد العضو الثالث في “عائلة الطائرات الكبيرة” في الصين بعد طائرة الشحن الكبيرة واي-20 وطائرة الركاب الكبيرة سي 919.
وتعمل الطائرة، التي طورتها شركة صناعة الطيران الصينية، بأربعة محركات توربينية مصممة محليًا، ويبلغ حجمها تقريبًا نفس حجم طائرة بوينج 737. فيما يبلغ أقصى وزن لإقلاعها 53.5 طنً.
وتم تصميم الطائرة من أجل الإقلاع والهبوط على اليابسة والماء. فيما تم تصميم الجزء السفلي من جسم الطائرة على شكل حرف “في” لتحسين قدرتها على مقاومة الامواج.
وعند استخدامها في إخماد حرائق الغابات ، يمكن للطائرة جمع 12 طنًا من الماء في المرة الواحدة والقيام برحلات متعددة لجلب الماء.
ويمكن للطائرة تنفيذ عمليات الإنقاذ البحري في ظل ظروف جوية معقدة ويمكنها تحمل أمواج بارتفاع مترين، كما إنها قادرة على نقل 50 شخصًا أثناء مهمات البحث والإنقاذ البحري إلى جانب قدرتها على توفير الدعم لدوريات الصين للمراقبة والسلامة البحرية