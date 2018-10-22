اعلنت هيئة السياحة والاثار ان فريقا علميا من قطاع الآثار والمتاحف وقطاع المناطق بهيئة السياحة برئاسة الدكتور ضيف الله العتيبي بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين بالآثار والتراث الوطني بمسح المحور السياحي (الهدا – الشفا) واستهل الفريق أعماله بلقاء محافظ الطائف سعد الميموني على هامش أعمال ورشة العمل التي أقيمت الأسبوع الماضي وتمحورت حول مبادرات الهيئة في تطوير المشاريع السياحية، حيث استمع الفريق إلى توجيهات معاليه، واطلع الفريق معالي المحافظ على بعض الأعمال التي نفذت وسيعمل الفريق على تنفيذها في هذا العام. وأشار رئيس الفريق الدكتور ضيف الله العتيبي إلى أن المشروع يستهدف المواقع الأثرية الواقعة على طول المحور السياحي (الهدا-الشفا) بتسجيلها وتوثيقها وتقديم معلومات تاريخية وحضارية لتكون ضمن الفعاليات ً السياحية، مبينا أن الفريق بدأ بموقع ريع شميسة الذي يعرف محليا لدى سكان المنطقة بـ «مهبط الطائرة» وأفاد أن الفريق سجل بعض المعالم الأثرية في الموقع تمثلت في دائرة حجرية قطرها الخارجي 15.4م، من زیارة الموقع عبد الصمد القرشي موسم الخصومات رجع إعلان ً المؤكد أنها متصلة بأخرى تنحدر باتجاه الأسفل للموقع، إضافة إلى وحدات معمارية، لافتا النظر إلى أنه عثر أيضا في منطقة غير بعيدة من هذا الموقع على بقايا ركامات حجرية تمثل مقابر ربما تعود في تاريخها إلى فترة ما قبل الإسلام
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