طوكيو – واس
أعلنت الإمارات اليوم الاثنين، بنجاح اطلاق القمر الصناعي (خليفة سات) إلى الفضاء الخارجي من المحطة الأرضية في مركز (تانيغاشيما) الفضائي باليابان على متن الصاروخ (H-IIA)، وذلك في إنجاز جديد تدشن به الإمارات عهد التصنيع الفضائي الكامل.
ويعتبر (خليفة سات) الذي يمتلك خمس براءات اختراع – أول قمر صناعي يتم تصنيعه بخبرات وأيدي محلية 100%، وتطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء.
وسيتيح (خليفة سات) للإمارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم وستستخدم صوره في مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني مما يتيح استخدام أفضل للأراضي وتطوير البنية التحتية بالإمارات، ويساعد على تطوير الخرائط التفصيلية للمناطق المراد دراستها ومتابعة المشاريع الهندسية والإنشائية الكبرى.
كما وسيعمل القمر على رصد التغيرات البيئية على المستوى المحلي وعلى مستوى دعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة