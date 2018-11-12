القاهرة 8 نوفمبر 2018 (شينخوا) أكد رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش اليوم (الخميس)، أنه ” لا خوف على القناة من الطرق البديلة”، مشيرا إلى أنها ستظل الممر الملاحي الأكثر أمانا والأقل تكلفة على مستوى العالم.
وقال مميش في بيان، إنه ” لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة، وذلك لأنها تنتهج سياسات تسويقية مرنة ساعدت على اجتذاب كثير من السفن العملاقة والخطوط الملاحية العالمية”.
وأشار إلى “تجهيز الممر الملاحي بأحدث العلامات والشمندورات الملاحية ووسائل تأمين السفن”.
وأضاف ” كما نعمل على استقدام الخطوط الملاحية العالمية، ومن ثم عبور عدد إضافي من السفن العالمية قناة السويس، مما يساهم في رفع إيرادات القناة والدخل القومي”.
وانطلقت في 23 أغسطس الماضي أول سفينة بضائع تابعة لشركة (ميرسك) الدنماركية من ميناء فلاديفوستوك، شرقي روسيا، لاجتياز طريق القطب الشمالي، وهو مسار تجريبي يرى البعض أنه يمكن أن يمثل بديلا لقناة السويس بين قارتي آسيا وأوروبا.
لكن الممر الشمالي يعمل فقط في الفترة من يوليو إلى أكتوبر خلال العام، بسبب التغير المناخي الذي يذيب الثلوج بالمنطقة على مدار ثلاثة أشهر، بينما تعمل قناة السويس طوال العام.
وتوقع مميش، ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال العام الحالي لتصل إلى ستة مليارات دولار، مقارنة بـ 5.5 مليار في العام الماضي، حسب وسائل إعلام محلية.