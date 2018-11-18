تعرض غداً قناة «أم بي سي 1» فيلم الرسوم المتحركة الاجتماعي «كنز الحطاب» الذي يعد باكورة التعاون الفني المشترك السعودي- الياباني، ويصوّر رحلة حطّاب في البحث عن كنز بين نجد وبغداد.
الفيلم من توقيع المخرج الياباني كازوها تاكينوتشي، ويحمل أبعاداً إنسانية وتربوية، ونفّذ باللغتين العربية واليابانية فضلاً عن نسخة باللهجة السعودية بأصوات مجموعة من النجوم أبرزهم أسعد الزهراني وحبيب الحبيب وريماس منصور وزهير محمد رشيد وسواهم.
وتولى إنتاج الفيلم الذي لا يتجاوز 25 دقيقة، شركة «مانجا للإنتاج»، وهي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، والمتخصصة بصناعة المحتوى الإبداعي من خلال إنتاج الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو ذات الرسالة الهادفة، والتي تستهدف مختلف شرائح المجتمع محلياً وعالمياً، وتعمل على تمكين الشباب ورعاية الموهوبين وتوفير الفرص لدعمهم وإكسابهم الخبرات ليكونوا كفاءات تخدم مجتمعاتهم في المملكة وحول العالم».
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «مانجا للإنتاج» د. عصام أمان الله بخاري في بيان وزع أمس أن «الشركة تخطّط في انطلاقتها الجديدة لإطلاق عدد من مشاريع الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو التي توصل الرسالة السعودية إلى الجمهور العالمي ضمن أعمال احترافية متميزة». وأضاف: «نسعى إلى تقديم الرسالة الثقافية للمملكة العربية السعودية والعالم العربي، في قالب شيق ومبتكر لنساهم في إعداد الأجيال المقبلة وإنشائها على قيمنا وأخلاق مجتمعنا».
وبدأ المشروع مع الشركة اليابانية العريقة «توي أنيميشن» من خلال نصف ساعة تلفزيونية، ستكون باكورة تعاون مستقبلي مثمر، يتجاوز إنتاج الأعمال الفنية والتلفزيونية والسينمائية، إلى إعداد كوادر شبابية وإعطائهم فرصة للاستفادة من الخبرات اليابانية. وفي هذا السياق، قال بخاري: «ركزنا في شركتنا على كيفية تقديم هويتنا السعودية والخليجية والعربية بطريقة جميلة تبين روح المحبة بين الزوج وزوجته، والتعامل الطيب بين الجيران. كما ركزنا على أخلاقنا وقيمنا وثقافتنا التي نعتز بها ونفتخر».
ويتضمن العقد الموقع مع الشركة اليابانية بنداً يقضي بتوفير فرصة للشباب والشابات السعوديين للتدريب على مشاريع مماثلة في الاستوديوات اليابانية، من خلال التعاقد مع مخرجين ومنتجين من اليابان، قابلوا 30 شاباً وشابة سعودية، واختاروا 11 مبدعاً منهم، وانتقل بعضهم للعمل في هذه الشركات في طوكيو لمدة 10 أسابيع، الهدف منها العمل على توطين هذه الصناعة للخروج بإنتاج سعودي خالص.
وقبل أن يُشاهد الجمهور العربي الفيلم، للمرة الاولى من خلال «ام بي سي1»، عُرض «كنز الحطاب» باليابانية في طوكيو، كأول عمل رسوم متحركة سعودي يبث في وقت ذهبي على إحدى أبرز القنوات التلفزيونية المحلية.
والفيلم عبارة عن قصة مستوحاة من أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب، ويرصد حكاية الحطّاب «عبد الرحمن» الذي يعيش مع زوجته في أشيقر في المملكة العربية السعودية، وأتته رؤية في المنام من رجل غامض يأمره بالتوجه إلى بغداد بحثاً عن الكنز المدفون تحت بوابتها الشرقية والكفيل بأن يغنيه. وصمّم الشخصيات هيروشي شيميزو، وهو صاحب أعمال متفرقة في الرسوم المتحركة منها «Megalo Box».
وعن هذه التجربة، قال المخرج كازوها تاكينوتشي الذي قدم أعمال رسوم متحركة متفرقة منها «One Piece Movie 5»، و»Dragon Ball Movie 3»: «نتطلع لصناعة «أنيميشن» متميز بالتعاون ما بين السعودية واليابان. وقد استفدنا من المعلومات التي اكتشفناها عن السعودية، وأتشوّق لنقل ثقافة اليابان إلى العالم العربي من بوابة المملكة عن طريق هذا العمل المشترك». واضاف: «أتمنى أن نصنع شيئاً فريداً وممتعاً».
وأعرب المصمم الفني محمد الظفيري سعادته بالعمل على «أول مشروع فني مع شركة «مانجا للإنتاج»، وقال: «لقد أتاح لي هذا الفيلم فرصة التعامل مع نخبة صناع الفن في اليابان من مخرجين ومصمّمين من خلال مشاركتنا المباشرة في العمل في كل تفاصيل المشروع». واضاف: «نكتسب الخبرات ونشاركها مع الفريق الياباني ونعمل جاهدين لتطويرها، كما نعمل في الوقت ذاته على إثراء المحتوى الياباني بقصص وتصاميم لم يعهدوها من قبل». وتحدث الممثل زهير محمد رشيد عن أجواء العمل ورسالته، وقال أنه يؤدي شخصية الرجل العراقي الذي يلتقي بالحطّاب داخل المسجد، ووصفها بـ»الشخصية الناصحة التي تؤكد أن المال لا قيمة له من دون العائلة والوطن». ولفت إلى أن رسالة الفيلم هي «الاعتزاز بالوطن والعائلة، وإلى اللاهثين وراء المال، نقول دعوكم من هذا الأمر فالصحة لا تشترى بالأموال، والحب والعائلة لا يأتيان بالكنز المدفون لأن الكنز الحقيقي هو الوطن».