بكين 20 نوفمبر 2018 (شينخوا) وقعت جامعة الشعب الصينية ( جامعة رنمين ) وجامعة عين شمس المصرية مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لدراسات وأبحاث طريق الحرير يوم 17 نوفمبر ببكين.
وقام بإزاحة الستار عن لافتة المركز، الدكتور ليو وي رئيس جامعة الشعب الصينية والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم توقيع المذكرة، استعرض ليو وي مستجدات التعاون والتبادل بين جامعة الشعب الصينية وجامعة عين شمس، وخاصة التبادل والتعاون في مجال تعليم اللغة الصينية ونشر الكتب الأكاديمية. وأوضح ليو وي أن إنشاء المركز يعد إنجازا جديدا تحققه الجامعتان، معربا عن أمله في تعزيز التبادل بين الأكاديميين والطلاب والبرامج الدراسية بشكل أكثر فعالية من خلال اغتنام هذه المنصة الجديدة.
وسينشئ المركز مقرين رئيسيين في كل من جامعة عين شمس بالقاهرة وجامعة الشعب الصينية في بكين. ويهدف المركز إلى أن يكون بمثابة منصة مشتركة للدراسات الصينية والأفريقية وليكون مسئولا عن تقديم تقارير فصلية في مجالات الاقتصاد والسياسة والقانون والعلوم الاجتماعية والطاقة والزراعة وغيرها من التخصصات غير اللغوية، وفقا لما قال أحمد سعيد، منسق العمل بالمركز ومسئول التواصل.
يذكر أن جامعة عين شمس تأسست في عام 1950 وتقع في العاصمة المصرية القاهرة، وتتمتع بشهرة في منطقة الشرق الأوسط. وهي إحدى أولى الجامعات المصرية التي قامت بإنشاء قسم للغة الصينية. وقد خرجت عددا كبيرا من الأكفاء المصريين المتخصصين باللغة الصينية وتلعب دورا مهما في التبادلات الثقافية والتعليمية بين الصين ومصر.