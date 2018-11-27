دبي – 27 نوفمبر 2018: مراد النتشة
وصفت المخرجة الإماراتية نهلة الفهد تنفيذها وإخراجها للملحمة الغنائية الوطنية “درة الأزمان” بنسختها الثانية، بشعور الفخر الممزوجة بالوطنية التي تحرص دائماً على تقديمها إخراجياً وتنفيذاً من خلال أعمال ضخمة في كل عام، الى جانب سعادتها الكبيرة بالثقة التي أولاها إليها معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الشيخ زايد للإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، عندما أوكل إليها هذه المهمة الكبيرة والهامة، شاكرة معاليه على هذه الثقة وعلى الكلمات التشجيعية الذي أطلقها في حقها خلال ثلاث أشهر من العمل على هذه الملحمة الوطنية.
وأعربت نهلة الفهد عن سعادتها بالنجاح الذي حققته في إخراج ملحمة “درة الأزمان 2″، مؤكدة حرصها بعدم مرور عام زايد دون ترك بصمة واضحة فيه، قائلة: “الشيخ زايد رحمه الله مترسخ في قلوبنا بجميع جوانب حياتنا كإماراتيين، فنحن نسمع مقولاته المؤثرة يومياً، وهو ما كان الواجب علينا أن نقدم في هذا العام 2018 شيء يليق بما قدمه لنا من رؤية ومستقبل نعيش بها اليوم وسيعيشها الأجيال القادمة” واضافت: “أنا سعيدة جداً بهذا الأوبريت الملحمي وبالتعاون مع أشعار معالي الوزير الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، ومع جميع من ساهم في نجاح هذا العمل ذو المواصفات العالمية، وهو فخراً لي على صعيدي الشخصي في عام زايد وفي اليوم لدولتنا الغالية الإمارات”.
وأوضحت نهلة الفهد التي نفذت العمل كاملاً في مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي، من خلال شركتها “بيوند ستوديوز” المتخصصة في الأعمال الإنتاجية الضخمة في الإمارات والوطن العربي، أنها بذلت وفريق عملها جهداً كبيراً في وضع بصمة خاصة ومتميزة ومختلفة في هذا الأوبريت الضخم، وأعدت به لوحات وصور بتقنية الغرافيك مصاحبة لكل قصيدة متزامنة مع اللحن والكلام، ما يجعل لكل فقرة خصوصية وطابعاً متفرداً، الى جانب تجهيزها وتصويرها فيديو كليب خاص صورته ونفذته بطريقة الغرافيك أظهرت به معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، مع صور الشيخ زايد بن سلطان وقصيدة “زايد بعد نظر” التي حملت أبيات شعرية تحاكي الطير عن رؤية ونظرة الشيخ زايد لمستقبل الإمارات.
جاء أوبريت “درة الأزمان 2” ذو السبع لوحات غنائية وطنية، متماشياً مع رؤية دولة الإمارات في الإحتفال بمئويّة المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان “طيب الله ثراه”، وبنظرة متخصصة عن الاتحاد ورجال الوطن منذ يوم تأسيسه، والتي كتبها جميعها معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، ولحن منها 6 لوحات الإماراتي خالد ناصر، وواحدة قامت بتلحينها وغنائها الفنانة جاهدة وهبة، حيث جاءت جميع القصائد باللغة العربية الفصحى وجميع الألحان بالشكل الطربي الثقيل الممتع، والخارج عن المألوف،
ومن جهة أخرى، انتهت المخرجة نهلة الفهد من تجهيز مشاركتها الثانية في اليوم الوطني للإمارات الـ47 أوبريت وطني سيعرض على مدار يومين في مدينة العين بمسرح مدينة هيلي، يتضمن لوحات استعراضية وتقنيات بصرية وصوتية من غناء “مجموعة الوطن الفنية”، متضمناً قصائد من كلمات الشيخ زايد بن سلطان، والحان عادل عبد الله، حيث سيتم عرضه ضمن الاحتفالات يومي 1 و2 ديسمبر 2018 من تنظيم وإشراف حلمي بشير “سلبرتي مناجمنت” بالتعاون مع بلدية العين.