حملة من الكويت للتعريف بحقوق المرأة العربية في القوانين والدساتير المختلفة
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|أعلنت حملة “تمكين” لتوعية المرأة العربية بحقوقها، تضامنها مع حملة الأمم المتحدة “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة” في الدعوة لإنهاء العنف ضد المرأة، والتي تستمر لمدة 16 يومًا اعتبارًا من يوم 25 نوفمبر “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة” حتى 10 ديسمبر “يوم حقوق الإنسان”.
تأتي الحملة تضامنًا مع النساء في العالم واحتجاجًا على مايتعرضن له من عنف واستغلال، ولتذكير العالم بحقوق المرأة ونشر الوعي والثقافة بحقوقها.
وتدعو حملة “تمكين” إلى إنهاء العنف ضد النساء ونشر رسائل التوعية من خلال استخدام اللون البرتقالي في كل حي ومدينة وبين الأصدقاء، وعبر ارتداء ثياب برتقالية، والمشاركة في كل المدونات والتغريدات بكل ما من شأنه أن يدعم هذه القضية، تتوافق أهداف حملة “تمكين” مع الأهداف الخمس الرئيسية لحملة الأمم المتحدة، والتي تأتي في مقدمتها إصدار وإنفاذ قوانين وطنية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، واعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات، وتعزيز جمع البيانات عن انتشار العنف ضد النساء والفتيات، فضلا عن زيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية، والتصدي للعنف الجنسي ضد النساء، وتخصص حملة “تمكين” أنشطتها الدفاعية والتوعوية خلال الـ 16 يومًا للتعريف بحقوق النساء والمشكلات التي تتعرض لها، والدعوة للإنهاء كل أشكال العنف والتمييز ضدها.
ومن المقرر أن تقوم حملة (تمكين) بنشر الفكرة البرتقالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية وورش العمل والأنشطة على الأرض من أجل كسر حاجز الصمت حول العنف ضد النساء في العالم العربي والدولي.
جدير بالذكر أن حملة “تمكين” التعريفية بحقوق النساء العربيات في القوانين والاتفاقيات العربية والدولية يتم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون بين مركز المحروسة والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ومؤسسة المشرق للتنمية، تم اطلاق حملة “تمكين” وهي حملة مجتمعية توعوية حقوقية تهدف الي التعرف علي حقوق النساء في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وكذلك في القوانين والتشريعات الوطنية ونشرها والعمل علي توعية المجتمع بها باتجاه يساهم فى خلق بيئة مجتمعية مناصرة لحقوق النساء.
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