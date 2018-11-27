اقامت سفارة لبنان لدى المملكة احتفالاً بمناسبة الذكرى 75 لعيد الاستقلال، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض بحضور أمير منطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
وقد أكد السفير اللبناني في الرياض د. فوزي كبارة خلال كلمة له في الحفل على عمق العلاقات اللبنانية السعودية، ونوه بالدور الذي به االمملكة العربية السعودية في مساندة لبنان عبر مسيرة امتدت لأكثر من 75 عاما من العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين. كما أكد على الحاجة لتحصين لبنان من الداخل والخارج على حد سواء ليبقى في ضمير الدول الصديقة عموما والدول العربية الشقيقة خصوصا، إلى جانب إبقائه في ضمير وقلب كل مغترب لبناني في مختلف بقاع العالم.
وقال السفير: خمسة وسبعون عاما على الاستقلال عاش خلالها اللبنانيون أوقاتا من الشدة وأوقاتا من الرخاء، كانت فيها المملكة العربية السعودية على الدوام حاضنة، رافعة، وحامية للبنان. أوقفت عنه أتون الحرب، وأمدته بالخير والعمران وساعدته في إعادة بناء الدولة والكيان، وأوجدت ما لم يحدده دستور ولم يرسمه عرف؛ فكان مؤتمر الطائف الشهير.
وعلى صعيد تطورات الوضع الحالي على الساحة اللبنانية، أعرب السفير كبارة عن ثقته بأنها، وفور تشكيل الحكومة الجديدة وإنجاز بيانها الوزاري، سوف تباشر بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، آخذة بعين الاعتبار مقررات مؤتمر “سيدر” بغية تحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج؛ مشيراً إلى أن لبنان يمتلك موقعاً مميزاً وانفتاحاً ثقافياً وتجارياً على العالم، ولدى أبنائه أكثر من دليل على تفوقهم ونجاحهم في كافة أنحاء العالم. ولديه مؤسسات تعليمية مشهود لها، وقطاع مالي عريق متين وفاعل.
ولفت السفير اللبناني إلى أن هناك واحداً وعشرين اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين اللبناني والسعودي كان قد طلب دولة الرئيس سعد الحريري من الوزارات المعنية تحضيرها وسوف تناقش من قبل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية السعودية تمهيدا لإقرارها قريبا بإذن الله.
وأكد السفير على الحاجة إلى تحصين استقلال لبنان من الداخل والخارج نظرا لتلازم هذان العنصران. وقال إنه
لا بد من التأكيد على إبقاء لبنان في ضمير الدول الصديقة عموما والدول العربية الشقيقة خصوصا إلى جانب إبقائه في ضمير وقلب كل مغترب لبناني في مختلف بقاع العالم؛ لا سيما في رحاب المملكة العربية السعودية.