أعلنت العاصمة البريطانية لندن حظرا على إعلانات الوجبات السريعة في شبكة المواصلات العامة بالمدينة الجمعة، قائلة إنها خطوة ترمي للمساعدة في مكافحة «القنبلة الموقتة لبدانة الأطفال».
وقالت هيئة النقل في لندن وعمدة المدينة صادق خان إن الحظر الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير (شباط) المقبل يعني أنه لن يتم السماح لشركات الأغذية والمشروبات سوى بالإعلان عن «منتجاتها الأكثر صحية وليس مجرد الإعلان عن علاماتها التجارية».
وأضافا: «في ظل حقيقة مفادها أن 30 مليون رحلة تُنظم يوميا في شبكة هيئة النقل في لندن، فإن الإعلانات بها تعد فرصة رئيسية للترويج للأغذية الجيدة وأسلوب الحياة الصحي، لكل من الأطفال وأفراد أسرهم ومن يعتنون بهم»، وذلك بعدما كشف استطلاع أن 82 في المائة من سكان لندن يدعمون الحظر. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن خان قوله في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل: «حظر إعلانات الوجبات السريعة في هيئة النقل في لندن جزء من حزمة تدابير سأتقدم بها». وأضاف: «يجب علينا الآن اتخاذ إجراءات صارمة ضد القنبلة الموقوتة بالنسبة لبدانة الأطفال، وخفض نسبة التعرض لإعلانات الوجبات السريعة له دور». ودعم الطاهي البريطاني الشهير جيمي أوليفر «الخطوة الرائعة من جانب عمدة لندن وهيئة النقل بلندن».
وقال أوليفر في تغريدة: «تلقوا دعما ساحقا من سكان لندن الذين قالوا بصوت مرتفع، وبوضوح، إنهم يريدون شبكة نقل تحمل إعلانات ورسائل أكثر صحية». واستشهدت هيئة النقل في لندن بـ«زيادة البراهين» على أن تعرض الأطفال لإعلانات الوجبات الأقل صحة، يزيد من خطر الزيادة في الوزن، أو البدانة.
الصدر صحيفة الشرق الاوسط