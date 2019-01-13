القاهرة (رويترز) – قال رئيس مجلس إدارة مصر إيطاليا العقارية يوم الأحد إن الشركة تخطط لطرح منتجع سياحي بمنطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط في 2019 باستثمارات بين ستة وسبعة مليارات جنيه (336-392 مليون دولار).
وأضاف هاني العسال لرويترز أن الشركة حصلت على ”أرض المشروع في 2016 بمساحة تبلغ مليون متر مربع… هناك أيضا وحدات سياحية وأنشطة خدمية وترفيهية“.
وتابع أن المفاوضات جارية مع عدد من البنوك لتمويل ما بين 20 و30 بالمئة من المشروع و50 بالمئة من حصيلة بيع الوحدات السياحية على أن تمول الشركة باقي التكلفة ذاتيا.