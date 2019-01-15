رشاد عبد الله الخير- الرياض
نظم مجلس الغرف السعودية اليوم (الاثنين) ورشة عمل ” تطوير العمل البلدي والارتقاء به من منظور القطاع الخاص” ، بحضور الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري و بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين ، وذلك في إطار الحراك الذي تقوده وزارة الشؤون البلدية والقروية هذه الأيام ومحاور العمل التي اعتمدتها وتشمل التواصل مع مجلس الغرف كممثل للقطاع الخاص لتزويد الوزارة بمرئيات قطاع الأعمال لتطوير الخدمات وتتسهيل الاجراءات للمستثمرين.
وشارك عدد من أصحاب الأعمال والفكر الاقتصادي في مناقشات مجموعات التفكير والعصف الذهني للورشة والتي تركزت حول (4) محاور أساسية هي حصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص مع القطاع البلدي والحلول المقترحة، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الشؤوون البلدية والقروية، والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في القطاع البلدي والقروي ، والمقترحات لتطوير العمل البلدي والارتقاء به.
وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تمثل وجهة نظر أصحاب الأعمال السعوديين حيال الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية ومرئياتهم حيال التطوير والارتقاء بمستوى تلك الخدمات بما يلبي تطلعاتهم كمستثمرين ، و سيتم بلورة وصياغة تلك التوصيات والمقترحات تمهيداً لرفعها لوزارة الشؤون البلدية والقروية.