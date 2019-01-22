يرعى الامير خالد الفيصل امير مكة معرض شباب وشابات الأعمال في دورته العاشرة 2019 والذي تنظمه لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار “بشبابنا نحقق رؤيتنا” خلال الفترة 13 إلى 15 جمادى الآخرة (18-20 فبراير 2019م) بفندق الريتز كارلتون بجدة، تزامنا مع احتفالية غرفة جدة بمرور 75 عاما.
وأوضح نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام أن رعاية م الأمير خالد الفيصل، لمعرض شباب وشابات الأعمال يأتي إنطلاقاً من اهتمام القيادة الحكيمة ببناء الإنسان، وتنمية المكان، والاستثمار في العقل البشري، مبيناً بأن المعرض نجح في نسخه الماضية في جمع رواد ورائدات الأعمال والمستثمرين بما يتواكب مع رؤية 2030 للمساهمة في تحويل الاقتصاد من تقليدي إلى رقمي.
وبين البسام بأن المعرض في نسخته العاشرة يسعى لرسم ملامح رؤية المملكة 2030 وتمكين الشباب من أهدافها وبرامجها إلى جانب دعم الانطلاقة الصناعية في المجالات المختلفة ودعم مشاريع الشباب والشابات في المجالات الصناعية والتجارية والإبداعية فضلاً عن تسويق وترويج نشاطات ومنتجات شباب وشابات الأعمال وتسليط الضوء على مشاريعهم وعرض الأفكار الجديدة على المستثمرين والشركات الكبيرة وإقامة علاقات تجارية معهم.
من جانبه أكد أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان أن هذا المعرض يأتي في إطار الإيمان العميق بأهمية دور شباب وشابات الأعمال في وضع المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم بإذن الله، وبضرورة مساعدتهم ومساندتهم في ترسيخ المنهج الاحترافي بالعمل والرقي الأخلاقي بالمعاملة وتطوير روح المبادرة والإبداع في بيئة الأعمال الخاصة بهم، مبيناً بأن معرض شباب وشابات الإعمال يسعى لتشجيع الشباب عبر إبراز آخر منتجاتهم وخدماتهم والترويج لها والدخول في تحالفات وشراكات مع بعض من رجال الأعمال.
فيما قال رئيس لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ثامر بن أحمد الفرشوطي أن أحد أهداف لجنة ريادة الأعمال هو دعم وتحفيز شباب وشابات الأعمال للترويج لمنتجاتهم ومشاريعهم، والمساهمة في تذليل الكثير من الصعوبات والتحديات التي قد تواجههم في عالم الأعمال. مبيناً بأن المعرض أصبح من خلال التسع سنوات السابقة اكبر وأضخم حدث عربي يخدم شباب الاعمال في تظاهرة حية يشارك بها أكثر من ثلاثين ألف زائر، فضلا عن دعم الإعلام ودوره الهام في خدمة وإبراز النماذج المشرقة من شباب الاعمال.
وختم الفرشوطي حديثه بأن معرض شباب وشابات الأعمال يعكس اهتمام الغرفة التجارية الصناعية بجدة لتفعيل دور الشباب في المجال الاقتصادي، ويعبر عن حرصها على دعم الشباب والشابات الذين تنامى دورهم خلال الأعوام الأخيرة حتى أصبحوا يشكلون شريحة مهمة من البيئة الاستثمارية في المملكة، فضلا عن دمجهم ضمن الأوساط الاقتصادية ورفع مستوى الثقافة الاستثمارية لديهم وطرح العديد من التجارب لهم وتفعيل دورهم بالشكل المطلوب
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