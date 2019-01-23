رشاد الخير – الرياض
بحث أمناء عموم الغرف التجارية في المملكة في اجتماعهم الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة جملة من القضايا والشؤون الداخلية والخارجية للغرف التجارية إضافة لمقترحات تطويرية لتعزيز ودعم قدرات الغرف التجارية والصناعية والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص في ظل توجهات رؤية المملكة 2030.
ووفقاً للأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري فإن اجتماع أمناء عموم الغرف التجارية والصناعية استمع لتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اجتماع أمناء العموم بجدة ، وعرض عن مبادرات تطوير الغرف والتي تهدف لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وخدمة مجتمع الأعمال.
وأضاف المشاري بأن الاجتماع ناقش مشروع التصديق الإلكتروني الموحد للغرف التجارية والصناعية، وفكرة التأمين الطبي الموحد للمجلس والغرف ، إلى جانب مقترح الغرفة التجارية والصناعية في نجران بشأن برنامج تخطيط موارد المنشآت.
ونوه الدكتور سعود المشاري باستضافة غرفة مكة الكرمة للاجتماع ومستوى الاعداد والتنظيم الجيد، لافتاً لأهمية اجتماع أمناء عموم الغرف التجارية والصناعية والذي يعقد بشكل دوري في دعم أعمال الغرف والمساهمة في تطوير قدراتها والتوسع في خدماتها المقدمة لقطاع الأعمال وذلك من خلال ما يقدم فيها من مقترحات وتوصيات، إضافة لما يمثله هذا اللقاء من فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة بين الغرف التجارية والصناعية وحل للمعوقات التي قد تعترض عملها وأنشطتها ، ومناقشة بعض القضايا الاقتصادية الوطنية.