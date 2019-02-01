ب ب سي-
لم يكن الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد أشهر طويلة من المفاوضات، وحده ما شغل اللبنانيين منذ ليلة أمس؛ بل أصبحت وزيرات لبنان الجدد موضع حديثهم أيضا.
فتعيين أربع وزيرات في مجلس وزراء يتكون من 29 مقعدا، يعد سابقة في لبنان، كما جعل تسليم ريّا الحسن حقيبة وزارة الداخليةمن لبنان أول بلد عربي يعين امرأة في مثل هذا المنصب المهم – حيث جرت العادة في معظم البلاد العربية على تعيين نساء في وزارات ذات ثقل أقل.
ومن بين الوزيرات الأربع اثنتان في الثلاثينيات من العمر، واثنتان قادمتان من مجال الإعلام.
وتنتمي الوزيرات إلى كل من تيار المستقبل، وتكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر)، والقوات اللبنانية.
وطوال ساعات الليلة الماضية، كان اللبنانيون يعلقون على الحكومة الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان أكثر ما احتفى به كثيرون أن امرأة لبنانية أصبحت أول وزيرة للداخلية في العالم العربيه هي ريا الحسن (52 عاما) الحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، وكانت أول امراة ترأس وزارة المالية في لبنان.