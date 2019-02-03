بدأ في دبي بالإمارات تصنيع مفاصل للركبة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي أول مفاصل في العالم تصنع بمقاييس تناسب العرب والآسيويين.
وقال مدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي بهيئة الصحة بدبي الدكتور محمد الرضا إنه جرى افتتاح مركز لتقويم المفاصل في مستشفى الزهراء بدبي، وهو أول مركز مبتكر يستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوت في تغيير مفصل الركبة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويهدف المركز إلى تقديم أحدث التقنيات في مجال تقويم المفاصل، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي وأجهزة الروبوت الجراحي لعلاج حالات مرضى الخشونة المتقدمة في المفاصل.
ولفت أن صناعة المفاصل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تعد الأحدث عالميا في القطاع الطبي، حيث تحول الأمر من صناعات لأطراف خارجية إلى دخول التكنولوجيا إلى جسم الإنسان نفسه، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في الخدمات الصحية في دبي ودولة الإمارات.
وأوضح استشاري جراحة العظام ورئيس المركز الدكتور سميح الطرابيشي أن كل الأبحاث والدراسات العالمية التي أجريت لصناعة مفاصل الركبة لم تراع مقاييس العرب ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا من حيث الطبيعة الجسدية، مما دفعه لتطوير مفاصل تتناسب والسمات الجسدية للمريض العربي.
التقنية الجديدة
- توفر أعلى درجات الدقة في جراحات المفاصل
- تختصر الوقت والجهد أثناء العمليات
- تعطي نتائج علاجية تعد الأفضل مقارنة بالطرق العلاجية الاعتيادية
- تتفادى المشاكل الناجمة عن زرع المفاصل بالطريقة التقليدية