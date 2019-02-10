أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” أمس في مقرها في ثول برنامج ” TAQADAM ” لمسرعات الأعمال في نسخته الثالثة لهذا العام، والذي يعمل على تزويد طلاب الجامعات السعودية وأعضاء هيئة التدريس والخريجين الجدد بالأدوات والدعم اللازم لإطلاق شركة قائمة على التكنولوجيا بنجاح من خلال التدريب على بناء نماذج العمل والتسويق وجمع الأموال والتدريب على تصميم المنتجات.
وأوفقا لما نشرته صحيفة مكة اليوم 10 فبراير اكدت الجامعة أن البرنامج الذي تستمر أعماله على مدى 6 أشهر يخدم الشركات الناشئة حيث تتلقى الفرق المقبولة ما يصل إلى 75000 ريال في شكل منح للتمويل والوصول إلى مساحات العمل المشترك، مشيرة إلى أن البرنامج أطلق في نسخته الأولى عام 2016 وتخرج منه بنجاح 39 شركة ناشئة ومنح 4،500،000 ريال في تمويل ابتدائي على أساس المنح بالشراكة مع البنك السعودي البريطاني.
وكشفت أن البرنامج في نسخته الحالية تقدم له 518 طلبا وقبلت 42 شركة ناشئة، فيما بلغ مجموع رجال وسيدات الأعمال 133 شخصا، 35% منهم إناث بمشاركة عدد من الجامعات منها كلية الأمير محمد بن سلمان، وجامعة أم القرى، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الطائف، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأمير مقرن، وجامعة الأمير سلطان، وجامعة جازان، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالعزيز حيث شمل البرنامج مجالات التقنيات الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الالكترونية، والطاقة، والموضة، والتقنيات المالية، والألعاب، والرعاية الصحية، والمواد، والنفط والغاز، والمياه.
وأضافت أن البرنامج يرسخ الوعي بالعلامة التجارية وزيادة الاهتمام ببرنامج مسرع بدء تشغيل برنامج تكريم، ويهدف لتعزيز دور الجامعة في بناء عقلية ثقافية للابتكار تسهم في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في المملكة وتشجيع المشاركة على قنوات التواصل الاجتماعي، مركزا على طلاب الجامعات السعودية، ورجال وسيدات الأعمال ومجتمع الجامعة الداخلي، وذلك إسهاما من “كاوست” في الاقتصاد القائم على المعرفة وتنمية عقلية الابتكار لدى الشباب.
يذكر أن البرنامج نفذ من قبل “كاوست” وبنك ساب، وذلك في تركيز على بناء ثقافة الابتكار للشباب، حيث درب خلاله 342 من رواد الأعمال، وأبرم التعاون عبر الجامعات السعودية لنقل البحوث من المختبر إلى السوق.