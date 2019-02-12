دبي،، 11 فبراير 2019—(“ايتوس واير”)–قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة إن المناطق الحضرية يمكنها أن تصبح سلة غذاء العالم. وكان سموه يتحدث في خطاب شامل في القمة العالمية للحكومات في دورتها السنوية السابعة في دبي اليوم.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمدإن مدن المستقبل يجب أن توفر 80 في المائة من كافة الخدمات خلال 20 دقيقة، وإن المزارع الأفقية ستوفر الغذاء لسكان العالم الذين تتزايد أعدادهم.
وتعرّف الحضور في القمة العالمية للحكومات في دورتها السنوية السابعة على خطط دبي التي تهدف إلى أن تكون مدينة بمركبات ذاتية القيادة خلال 50 عامًا. وكانت هيئة الطرق والمواصلات عرضت أحدث وسائل المواصلات والنقل بدون سائق خلال أيام القمة.
واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” على إحدى وسائل النقل المستقبلية وهي وحدة النقل المعلقة يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد. وتستخدم وحدة النقل المعلقة كمية من الطاقة أقل بخمس مرات من الأنظمة الحالية وتصل سرعتها إلى 150 كيلومترفي الساعة.
كما كشفت ماريا ديل بيلار غاريدو غونزالو، وزيرة التخطيط القومي في كوستاريكا ، أن الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية تهدف إلى أن تصبح أول دولة حيادية الكربون في العالم بحلول عام 2021.
وفي زمن “الأخبار المزيفة”، قال ناثانييل بارلنج ، الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير شركة “نو وير” الإخبارية الناشئة حديثاً: “إذا كانت الأخبار هي الصانعة الرئيسية لواقعنا الاجتماعي والسياسي، فمن المستحيل الاعتماد على البشر لتوفير أخبار أقل انحيازًا وأقل تحزباً – وهذا هو ما يسعى إليه الذكاء الاصطناعي”.
من جهة أخرى، يعتبر صعود الصين وتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من التطورات التي تشكل تحدياً للتفوق الاقتصادي الغربي، كما قال مشاركون في مائدة مستديرة حول التجارة العالمية.
وكانت فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها السنوية السابعة انطلقت في 10 فبراير وتستمر لغاية 12 الجاري في مدينة جميرا بدبي، ويستضيف الحدث العالمي أكثر من 4000 مشارك من 140 دولة، من ضمنهم رؤساء دول وحكومات، وقيادات من 30 منظمة دولية وإقليمية.