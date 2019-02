ولي العهد يرأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة – See more at: http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190212/145556#sthash.kH7MPTun.dpuf