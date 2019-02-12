رويترز) – أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات يوم الاثنين القائمة القصيرة لفرعي (المؤلف الشاب) و(أدب الطفل والناشئة) في دورتها الثالثة عشرة.
وشملت قائمة المؤلف الشاب ثلاثة أعمال هي رواية (حمام الدار – أحجية ابن أزرق) للكويتي سعود السنعوسي، وكتاب (المعرفة والسلطة في الاقتراب من عوالم ميشيل فوكو) للمغربي عمر التاور، وكتاب (روح القيم وحرية المفاهيم نحو السير لإعادة الترابط والتكامل بين منظومة القيم والعلوم الاجتماعية) للجزائري عبد الرزاق بلعقروز.
واستقبل هذا الفرع من الجائزة هذا العام 365 مشاركة وصلت منها 12 مشاركة للقائمة الطويلة.
وفي فرع أدب الطفل والناشئة، شملت القائمة القصيرة ثلاثة أعمال هي قصة (أنا لست أنت) للسوري جيكر خورشيد، وقصة (أحلم أن أكون خلاط أسمنت) للكويتي حسين المطوع، وقصة (أين منقاري؟) للأردنية يارا بامية.
واستقبلت الجائزة في هذا الفرع 168 مشاركة وصلت منها 10 مشاركات للقائمة الطويلة.
وكانت الجائزة أعلنت في الأيام القليلة الماضية عن القائمة القصيرة لفرعي الآداب والفنون والدراسات النقدية.
ويتوالى إعلان القائمة القصيرة لباقي فروع الجائزة خلال الأسابيع القادمة بينما يحين موعد إعلان الفائزين في أبريل نيسان القادم