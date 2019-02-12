بكين 11 فبراير 2019 (شينخوا) وصل حجم التجارة بين الصين والسعودية إلى 63.3 مليار دولار أمريكي في عام 2018 بزيادة 26.3 بالمائة على أساس سنوي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك الصينية.
وذكرت البيانات أن الصادرات الصينية إلى السعودية بلغت 17.4 مليار دولار أمريكي في عام 2018 بتراجع 5.1 بالمائة على أساس سنوي، كما وصلت الواردات الصينية من السعودية إلى 45.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة 44.5 بالمائة على أساس سنوي.
وفي شهر ديسمبر وحده، بلغ حجم التجارة بين الصين والسعودية 6.6 مليار دولار أمريكي، بما فيه 4.8 مليار دولار للواردات الصينية من السعودية و1.8 مليار دولار أمريكي لصادراتها إلى السعودية.
وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط.