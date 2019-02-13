الرياض ـ سعد القحطاني
رفع المنتخب السعودي للمبارزة رصيده من الميداليات الى 7 ميداليات في البطولة العربية المقامة حاليا في الكويت، بعد أن حققت الحسناء الحماد لاعبة المنتخب السعودي للناشئين الميدالية الفضية في سلاح السيف (سيبر)، وحصلت ندى عابد وفوزية الخيبري على ميداليتين برونزيتين.
كما انتزع علي البحراني لاعب المنتخب السعودي للناشئين الميدالية الفضية في سلاح السايبر، في حين حقق عمر العكاس الميدالية الفضية في منافسات سلاح المبارزة.
وسيختتم المنتخب السعودي غد الأربعاء مشاركته في البطولة بمنافسات الفرق (بنين وبنات)، الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي حقق في ثاني أيام البطولة ميداليتين برونزيتين في منافسات سلاح الشيش (فرق).