القاهرة 12 فبراير 2019 (شينخوا) وقعت شركة ((شينخوا)) للنشر والإعلام الصينية ومجموعة ((دار الشروق)) المصرية اليوم (الثلاثاء) على بروتوكول وعقد للتعاون في مجال النشر والترجمة، وذلك في مقر المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.
وحضر مراسم التوقيع كل من السفير الصيني سونغ اي قوه، ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة شي يوه وين، وخه تجه يونغ رئيس شركة ((شينخوا)).
كما حضرها من الجانب المصري كل من رئيس الهيئة العامة للكتاب هيثم الحاج علي، والمستشار الثقافي المصري في بكين أميمة غانم، وسلفه الدكتور حسين إبراهيم، ومدير عام مجموعة دار الشروق أحمد بدير.
وقال رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن التوقيع اليوم على بروتوكول للتعاون في مجال النشر والترجمة ” خطوة ضرورية جدا لدعم العلاقات الثقافية بين مصر والصين”.
وأضاف في كلمة أنه “على المستوى الحضاري، فإن مصر والصين في جانب واحد يمثلان الحضارة الشرقية، التي يجب أن نتكاتف للدفاع عنها، ونصدر للعالم الحضارة والثقافة”.
وتابع “آمل في نجاح هذه الخطوة، وأن يليها خطوات أخرى”، مشيرا إلى أنه زار الصين مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأردف قائلا إن “أملي دائما توسيع آفاق التعاون بين مصر والصين، وأظن أن هذا ما بدأنا فهمه في وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب” المصريتين.
وأشار إلى أن هيئة الكتاب أصدرت مجموعة من الكتب الصينية لاسيما كتب الأطفال، كما تم الاتفاق أيضا على مشروع لتسويق الكتب العربية إلكترونيا في الصين.
بينما قال المستشار الثقافي المصري السابق في بكين الدكتور حسين إبراهيم ، إن التوقيع على بروتوكول التعاون اليوم بين شركتي ((شينخوا)) و((دار الشروق)) يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الشعبين المصري والصيني.
وتمنى أن يكون هذا الاتفاق بداية لمشروع ثقافي جديد ينقل الثقافة الصينية للشعب المصري، والثقافة المصرية إلى الصين.
ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت ترجمة بضع مئات من الكتب الصينية للغة العربية على أيدي كوكبة من المترجمين المحترفين، الذين لعبوا دورا كبيرا في نقل الثقافة الصينية إلى مصر والمنطقة العربية.
في حين أكد أحمد بدير المدير العام لمجموعة ((دار الشروق)) المصرية اهتمام شركته بالثقافة الصينية.
وقال بدير خلال مراسم التوقيع، “نحن في دار الشروق مهتمون بالانفتاح على الثقافات، لاسيما تلك التي تشبه الحضارة المصرية”.
وأضاف أن “هذا المشروع خطوة تعكس مدى اهتمامنا بالثقافة الصينية، ونتمنى ألا يكون الأخير”، مشيرا إلى أن ((دار الشروق)) تأسست منذ 50 عاما وترجمت أعمالها لعشرات اللغات ومن بينها الصينية، كما تملك شراكات مع دور النشر في العالم.
فيما أبدى خه تجه يونغ رئيس شركة ((شينخوا)) سعادته بتوقيع اتفاق مع ((دار الشروق))، ومواصلة تعزيز التعاون بين دور النشر الصينية والمصرية.
وأشار إلى أن ((شينخوا)) من الشركات الرائدة في مجال النشر في الصين، حيث تملك عشر دور نشر.
وأوضح أن شركته بدأت في التوسع خارج الصين، حتى وصل عدد الكتب التي تم تصديرها للخارج إلى أكثر من 100 ألف كتاب، وذلك بهدف تعميق التواصل الثقافي بين الصين والعالم.
وخلال الحفل، أهدت شركة ((شينخوا)) مجموعة من الكتب القيمة لجامعتي القاهرة وعين شمس المصريتين.
وتسلمت الكتب كل من الدكتور إسراء عبدالسيد مدير مركز دراسات طريق الحرير بجامعة عين شمس، والدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة.