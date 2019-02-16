وكالات
يتوجه اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى أولى محطاته الآسيوية .
وسيتم خلال هذه الزيارة توقيع 8 اتفاقيات بقيمة إجمالية تقدر بنحو 32 مليار دولار من أبرزها إنشاء مصفاة نفطية في ميناء جوادر واتفاقية تنقيب عن المعادن وكذلك سيتم توقيع اتفاقية «اكوآبار» شركة سعودية متخصصة في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى إعطاء «دفلند ديمند» أسعارًا نفطية بقيمة 9 مليارات دولار لمدة 3 سنوات بمعدل 3 مليارات لكل سنة، وكذلك اتفاقية سبق الإعلان عنها وهي عبارة عن وديعة بـ3 مليارات في البنك المركزي.
باكستان ستمنح ولي العهد وسام باكستان وهو أعلى وسام لدى باكستان ولأول مرة في تاريخ باكستان يتم منح مثل هذا الوسام لغير قائد دولة، حيث ذكرت المصادر أنه تم استثناء ولي العهد السعودي لما يملك من حكمة ونظرة مستقبلية، وقد أطلق الشعب على سمو ولي العهد لقب الضيف الاستثنائي.
وسيتم عقد العديد من الاتفاقيات في عدد من المجالات