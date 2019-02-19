شارك مجلس الغرف السعودية ممثلاً في رئيسه الدكتور سامي العبيدي والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري في اجتماعات الدورة (129) لمجلس اتحاد الغرف العربية التي اختتمت أعمالها اليوم (الاثنين) بالعاصمة العمانية مسقط، وذلك بمشاركة رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد.
ونوه الدكتور العبيدي الذي رأس وفد المملكة في الاجتماع والذي ضم عضو مجلس الغرف ممثل غرفة مكة شاكر الحارثي وعضو مجلس الغرف ممثل غرفة الزلفي عبدالعزيز العطاالله ، إلى أن مشاركة مجلس الغرف السعودية بوصفه ممثلاً لقطاع الأعمال السعودي في أعمال هذه الدورة تأتي تأكيداً لما توليه المملكة وقيادتها من اهتمام بالعمل الاقتصادي العربي المشترك، وتعكس أيضاً حرص القطاع الخاص السعودي على المشاركة الفاعلة في هذه الملتقيات التي تساهم في دفع مسيرة التكامل والوحدة الاقتصادية العربية، فضلاً عن الحرص على التنسيق مع الغرف العربية لتعزيز مكانة وأهمية قطاع الأعمال في المملكة، لافتاً إلى أهمية هذه الاجتماعات في مناقشة الأدوار التي يمكن أن تلعبها الغرف العربية في مجال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمختلف المواضيع الاقتصادية، لاسيما فيما يتعلق بصياغة السياسات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية ووضع التشريعات والآليات التنفيذية لها.
فيما ثمن الدور الذي يؤديه اتحاد الغرف العربية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالدول العربية، ومتطلعاً إلى أن تكلل الجهود التي يقوم بها الاتحاد بالنجاح وأن تسهم في تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك وتحقيق ما فيه مصلحة ورفاهية الشعوب العربية. كما شكر رئيس مجلس الغرف السعودية الجانب االعماني لاستضافته لهذه الاجتماعات والتي أثمرت في تحقيق الأهداف المنشودة المتمثلة في تعزيز مكانة القطاع الخاص العربي.
وأوضح العبيدي أن اجتماعات هذه الدورة ناقشت العديد من المواضيع والقضايا المتعلقة بنشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، فضلا عن مناقشة الوضع المالي للاتحاد والميزانية الختامية ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2019، إلى جانب مناقشة المشروع الرقمي للاتحاد، ونشاط وفعاليات الاتحاد خلال هذا العام، وعدد من القضايا المتعلقة بشؤون الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة