أخبار > اشواق القحطاني مدير للتدريب في امانة عسير
19/02/2019   10:33 ص

اشواق القحطاني مدير للتدريب في امانة عسير

+ = -
0 28

اصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قرارا ً يقضي بتعيين أشواق بنت حسين القحطاني مديرا للتدريب
والتطوير بأمانة منطقة عسير، وذلك في أول منصب قيادي تشغله امرأة سعودية في أمانة منطقة عسير
ً والبلديات التابعة لها، ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة وتحقيقا لرؤية 2030.
ً وأكد الدكتور الحميدي أن ذلك انطلاقا من مبدأ استقطاب الكفاءات الإدارية في إنجاز أعمال الإدارة وتحقيق رؤيةالمملكة 2030 بأهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية.
يذكر أنه تم تكوين فريق نسائي مختص في هذه الإدارة لمتابعة كافة الجوانب التدريبية والتطويرية في امانةمنطقة عسير والبلديات التابعة لها.

اشواق القحطاني مدير للتدريب في امانة عسير

أخبار
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1933310.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *