اوضح مدير العلاقات لعامة والإعلام بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق بأن الكلية تشارك في مسابقة الابتكارات العاشرة والتي تقام في محافظة الأحساءبـ ٤ مشاريع موزعه بين٣ ابتكارات وفكرة كالتالي اولاً : نظام حماية ذكي يشتغل على الطاقة الشمسية للمشارك المتدرب راكان احمد ال بالحارث وثانياً : جهاز وقاية من تسرب الغاز في للمشارك المتدرب منصور فيصل القاسمي وثالثاً جهاز تقطير الماء باستخدام الماء المقطر للمشارك المتدرب حمد جابر ال نصيب ورابعاً : الحاوية الذكية تتضمن فكرة لمشروع للمشارك المتدرب محمد صالح ال بالحارث
المسابقة يرعاه مُحافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود وبحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وتنظمها إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية