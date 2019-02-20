واس (نيودلهي)
استقبل الرئيس السيد رام نات كوفيند رئيس جمهورية الهند في القصر الرئاسي في نيو دلهي اليوم (الأربعاء)،ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور دولة رئيس الوزراءالهندي السيد ناريندرا مودي.
موقد رافق موكب ولي العهد للقصر الرئاسي كوكبة من الخيالة، فيما كانت المدفعية الهندية تطلق 21 طلقةترحيبا بمقدم بولي العهد.
وقد أجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للمملكة والهند، كما تفقد حرسالشرف.
بعد ذلك صافح ولي العهد كبار مستقبليه من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية، فيما صافح الرئيسالهندي ورئيس الوزراء الهندي كلا من الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلسالوزراء، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي،ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزيرالاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير الإعلام تركي الشبانة، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان،والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالأمانة العامةلمجلس الوزراء ياسر الرميان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهندسعود الساطي.
بعد ذلك، أدلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتصريحصحفي بحضور رئيس جمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندي، أكد فيه أن العلاقات بين شبه الجزيرة العربية التيتمثل المملكة العربية السعودية 80 %من مساحتها، والهند، تعود إلى أكثر من 2000 ً سنة، منوها بمشاركةالشعبين في نهضة البلدين.
ً وأوضح ولي العهد أن زيارته للهند تأتي لبحث تطوير التعاون بين البلدين وإدخاله إلى مرحلة جديدة، مؤكدا عمقالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين
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