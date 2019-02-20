(رويترز) – توج العرض العماني (مدق الحناء) بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة الثالثة لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الذي أسدل الستار عليه مساء الثلاثاء بدولة الإمارات.
العرض لفرقة مسرح مزون ومن تأليف الكاتب السعودي عباس الحايك وإخراج وسينوغرافيا يوسف البلوشي.
كما فاز العرض العماني بجائزة أفضل اضاءة التي ذهبت إلى عبد الله الوهيبي.
وتشارك جميع دول مجلس التعاون الخليجي في المهرجان الذي تستضيفه إمارة الشارقة كل عامين.
أما العرض الإماراتي (مجاريح) لفرقة مسرح الشارقة الوطني ففاز بجوائز أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية، وأفضل تأليف، وأفضل ممثلة في دور أول وذهبت إلى بدور، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
وقال الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات في كلمة بحفل الختام في قصر ثقافة الشارقة ”أظن أن الجميع سعيد بهذه النتائج لأن المستوى الذي وصلت إليه هذه الفرق… أظن أنها تصل إلى القمة في هذه الفترة الوجيزة من التطور المسرحي“.
وأضاف ”نحن ندعم المسرح سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الخليجي أو المستوى العربي، ونشجع المسرحيين أن يتبنوا جيلا من الشباب والشابات حتى يرثوا هذا المسرح لأننا كما نقول.. كلنا زائلون ويبقى المسرح ما بقيت الحياة“.