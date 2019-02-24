أكدت السعودية ومصر، أمس، تعميق التعاون بين البلدين في مواجهة الإرهاب خلال قمة جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عشية القمة العربية – الأوروبية التي تنطلق اليوم في شرم الشيخ.
واتفق الملك سلمان والرئيس السيسي، بحضور وفدي البلدين، على أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، كما تم خلال جلسة المباحثات مناقشة آفاق التعاون بين البلدين وتعميقه خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة. وسبق المباحثات الموسعة اجتماع ثنائي بين الملك سلمان والرئيس السيسي، جرى خلاله استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وأقام الرئيس السيسي مأدبة عشاء تكريماً لخادم الحرمين، حضرها أعضاء الوفد السعودي المرافق.
وأكد الملك سلمان أن زيارته لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، ودعماً لأطر التعاون على مختلف الأصعدة. من جهته، أعرب الرئيس السيسي عن التقدير والمودة اللذين تكنهما مصر قيادة وشعباً لخادم الحرمين، وللأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.
كما استقبل الملك سلمان في مقر إقامته رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكد الملك سلمان خلال اللقاء رغبة السعودية في دفع التعاون بين البلدين بما يعود بالنفع ليس على المملكة ومصر فحسب، وإنما على العالمين العربي والإسلامي. وأشار الملك سلمان إلى أن الأمة العربية تواجه تحديات خطيرة تهدد الأمن القومي، ومن ثم يقع على المملكة ومصر العبء الأكبر لمواجهة تلك التحديات، مضيفاً أنه «من المهم أيضاً أن نكثف جهودنا لمواجهة الإرهاب». وأكد الملك سلمان أن السعودية تضع إمكاناتها في خدمة مصر في حربها ضد الإرهاب.
المصدر صحيفة الشرق الاوسط