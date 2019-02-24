الوكاد – المحرر السياسسي
اصدر الامير محمد بن سلمان نائب الملك امس مرسوما ملكيا بتعيين اول امرأة سعودية بمرتبة وزير لاول مرة في تاريخ السعودية . حيث تم تعيين الاميرة ربما بنت بندر بن سطان سفيرة للسعودية في الولايات المتحدة الامريطية لتخلف الامير خالد بن سلمان الذي عين نائبا لوزير الدفاع
والاميرة هي سبطة الملك فيصل وحفيدة الامير سلطان بن عبد العزيز وانبة السفير السعودي سابقا في امريكا
ونشرت الاميرة الوزيرة السفيرة على حسابها في تويتر شكرها للملك وولي العهد على الثقة بها وانها ستعلم كل ما تستطيع لخدمة وطنها
وانهالت التهاني والتبريكات للاميرة من المجتمع السعودي وابدت السعوديات فرحا عارما واعتبرن هذا انجازا ونقلة هامة في مسار الثقة بالناس السعودية