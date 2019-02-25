بكين 25 فبراير 2019 (شينخوا) وقعت شركة أرامكو السعودية مؤخرا اتفاقا مع شركتي نورينكو وبانجين سينسن الصينيتين على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود للصين، لإنشاء شركة متكاملة للتكرير والبتروكيماويات باستثمار ما يزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي، وتقع في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ في شمال شرقي الصين.
وسيتم إنشاء هذه الشركة الجديدة، شركة هواجين أرامكو للبتروكيماويات المحدودة، التي ستضم مصفاة بقدرة تكرير 300 ألف برميل من النفط يوميا، ووحدة تكسير الإيثيلين بقدرة 1.5 مليون طن سنويا، ووحدة بارا-زيلين بقدرة 1.3 مليون طن سنويا، حيث ستزود أرامكو الشركة الجديدة بما يصل إلى 70 بالمائة من النفط الخام، ومن المتوقع أن تبدأ أعمالها التشغيلية في عام 2024.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن الاتفاق مع نورينكو ومقاطعة لياونينغ يعتبر دليلا واضحا على استراتيجية أرامكو السعودية بالقيام باستثمارات كبيرة للمساهمة في النمو الاقتصادي الصيني.
وأضاف الناصر أن” مشاركتنا في مشروع التكرير والبتروكيماويات في بانجين ستدفع جهودنا لتعزيز أمن الطاقة وتنشيط نمو القطاعات والصناعات الرئيسية في لياونينغ، وكذلك تلبية الطلب المتزايد على المنتجات والبضائع في منطقة شمال شرقي الصين “.
من جهة أخرى، أوضحت شركة أرامكو أن هناك خططا إضافية لتطوير الأعمال التجارية بالتجزئة للنفط المكرر في الصين، والتي سوف تساهم في تكامل سلسلة القيمة.