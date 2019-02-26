القاهرة 25 فبراير 2019 (شينخوا) شهد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اليوم (الإثنين)، بدء تشييد أطول برج في أفريقيا، وذلك في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.
وقال مدبولي، وهو يشاهد بدء صب الخرسانة الخاصة بهذا البرج، إن “هذا يعد حدثا تاريخيا يدعو للفخر، وبكل المقاييس الهندسية يعد معجزة، ويعبر عن مصر الحديثة، وحسبما قال مسئولو الشركة الصينية المنفذة للمشروع فهذه أول مرة يحدث صب خرسانة بهذا الحجم، ولأكثر من 3 أيام متواصلة خارج الصين”، حسب وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)).
بدوره، قال وزير الإسكان عاصم الجزار إن “صب الخرسانة لهذا البرج الأيقوني، والذي يصل ارتفاعه لنحو 385 مترا، سيستمر لمدة 3 أيام متواصلة”، مشيرا إلى أن “مشروع منطقة الأعمال المركزية تم تصميمه بشكل رفيع المستوى؛ ليصبح مثالاً رائعا على العمارة ذات المستوى العالمي”.
وأكد أن “شركة CSCEC الصينية، وهي أكبر شركة متخصصة في مجال ناطحات السحاب على مستوى العالم، تقوم بتنفيذ الأبراج (في منطقة الأعمال المركزية) بتقنيات عالية تحقق معدلات تنفيذ غير مسبوقة”.
وأشار إلى أنه “تم تخطيط وتصميم منطقة الأعمال المركزية على أن تكون جوهرة التاج في العاصمة الإدارية الجديدة؛ إذ توفر مجمعا متعدد الاستخدامات منها ما هو إداري وتجاري وترفيهي وفندقي، وآخر سكني، وهو ما سيؤهل المنطقة لتصبح رمزاً للحضارة والتقدم الإقليميين”.
ولفت إلى أن “الشركة المنفذة تقوم حالياً بدراسة طرق تنفيذ باقي بنود الأعمال بالطرق التقنية المبتكرة، التي تحقق معدلات تنفيذ عالية؛ للانتهاء من المشروع في زمن قياسي؛ تحقيقا للإرادة السياسية في الانتهاء من المشروع فى أقرب فرصة ممكنة”.
واعتبر تشانغ وي كاي المدير العام للشركة الصينية في مصر، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن “مشروع منطقة الأعمال المركزية أكبر مشروع بناء تحت الإنشاء تقوم بتنفيذه شركة صينية في مصر، وهو ما له أثر مهم في مصر والصين”.
في حين، قال الدكتور أحمد البنا مدير المشروع، “لقد بدأنا اليوم صب اللبشة المسلحة لأطول برج في أفريقيا، والذي يبلغ ارتفاعه 385 مترا، أي حوالي 80 طابقا، واللبشة عبارة عن 18.5 ألف متر مكعب خرسانة مسلحة سيتم صبها في عملية مستمرة تصل إلى 80 ساعة دون توقف، وتضم اللبشة خمسة آلاف طن من حديد التسليح”.
وأوضح لـ((شينخوا))، أن العمل في المشروع مستمر على مدار اليوم من خلال ورديتين، كل منها 12 ساعة.
ونوه بأن مدة تنفيذ المشروع 45 شهرا، يتبقى منها 36 شهرا.