الوكاد – خاص
شهد مجلس الغرف السعودية اليوم (الأربعاء) انعقاد فعاليات الاجتماع الحادي عشر لمجلس الأعمال السعودي الايرلندي المشترك، وملتقى الأعمال السعودي الايرلندي وذلك برئاسة رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال الدكتور عبدالله بن إبراهيم المعجل ونظيره الايرلندي السيد جوزيف لينش وبحضور سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي ومشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية و الشركات السعودية والايرلندية.
وفي مستهل اللقاء أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك الدكتور عبدالله المعجل على أهمية ومناسبة توقيت زيارة الوفد التجاري الايرلندي للمملكة لجهة تطوير وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية في عدد من القطاعات ذات الأهمية في تحقيق برامج وتطلعات رؤية 2030 التعليم والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، منوهاً إلى تركيزهم في التعاون بين البلدين على القطاعات التي تدعم مبادرات الرؤية المستقبلية على توطين الصناعات، وبناء القدرات ونقل وتوطين المعرفة ،وتطوير الموارد البشرية.
وأكد المعجل على نمو وجاذبية السوق السعودي بالنسبة للشركات الايرلندية وعلى متانة العلاقات التجارية بين المملكة وايرلندا منذ سبعينيات القرن الماضي،لافتاً للدور الرائد الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي الايرلندي ومبادراته المختلفة بما فيها تدريب الطلاب السعوديين في الشركات الايرلندية.
من جهته أعرب رئيس الجانب الأيرلندي في مجلس الأعمال المشترك جوزيف لينش،عن تطلعه في أن تساهم زيارة الوفد التجاري الايرلندي واللقاءات التي سيعقدها مع ممثلي الجهات الحكومية والشركات السعودية في زيادة فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين ، منوهاً لمجالات اهتمام الوفد في قطاعات الرعاية الصحية والتكنلوجيا الصحية والتقنية والزراعة والصناعات الغذائية والتعليم والسياحة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، داعيا لاستثمار الظروف المواتية في كلا البلدين لزيادة حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين الجانبين ، مؤكدا أهمية التعاون في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل اهتمام ودعم المملكة لهذا القطاع والذي يوفر فرصة كبيرة للشركات الايرلندية للعمل بالسوق السعودي.
فيما نوه سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي إلى التطور المضطرد الذي تشهده العلاقات الاقتصادية البلدين، مؤكداً أن حكومة بلاده تنظر باهتمام بالغ إلى أهمية تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة والمشاركة في المشاريع التي تطرحها رؤية 2030، وأن سفارة ايرلندا حريصة على تقديم كل الدعم والتسهيلات بما في ذلك الحصول على التأشيرات بما يعزز علاقات قطاعي الأعمال السعودي والايرلندي ، مشيداً بالتعاون البناء بين السفارة ومجلس الأعمال السعودي الايرلندي.
وشهد اللقاء تقديم عروض من الجانبين شملت: صندوق الاستثمارات العامة ، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وبرنامج بادر لحاضنات التقنية، وهيئة طيران دبلن، وأرامكو السعودية حول برنامج اكتفاء ، وهيئة تنمية المحتوى المحلي ، وصندوق التنمية الصناعي، بالاضافة لعرض من الجانب الايرلندي حول قطاعات الرعاية الصحية والتكنلوجيا الصحية والزراعة والتقنية.
فيما استكمل الوفد التجاري الايرلندي برنامجه بعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه من الشركات السعودية بمقر الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ، بالاضافة لزيارات ميدانية يقوم بها غداً الخميس لعدد من الجهات الحكومية تشمل وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار ومدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية.