تهاني سعيد -جدة
كشفت سهيلة يوسف نائب رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة جدة حاليا رئيس لجنة شابات الأعمال سابقا بأن مسيرتها في عالم ريادة الأعمال ساهم في الاستفادة من الخبرات المختلفة.
وتعد سهيلة محمد علي يوسف أول سعودية معتمدة في تحليل التربة والأساسات، مشيرة إلى أن دخولها في هذا المجال يعد تحديا لاسيما أن هذا القطاع كان محتكرا على فئة الرجال فقط طيلة العقود الماضية.
وبينت بأن أعمالها في مجال الخدمات الاستشارية في تحليل التربة والأساسات يشمل دراسة خصائص التربة الطبيعية والميكانيكية ومقاومة تحمل التربة إلى جانب الاحتياطات الواجب مراعاتها أثناء تنفيذ الاساسات، مشيرة إلى أن هذه الخدمات تستفيد منها كافة الجهات الحكومية والخاصة إضافة للأفراد.
وأضافت سهيلة بأن الخدمات الاستشارية تشمل دارسة مناسيب المياه الجوفية وجودة التربة إلى جانب تصميم جميع أنواع الأساسات والسلامة الإنشائية للمباني.
يذكر بأن المديرية العامة للدفاع المدني تشترط على شركات المقاولات الحصول شهادة تحليل جهد التربة من المكاتب المعتمدة في تحليل التربة والأساسات كشرط إلزامي.