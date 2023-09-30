لوس أنجليس 29 سبتمبر 2023 (شينخوا) قالت وكالة ناسا يوم الجمعة إن المسبار الجوال التابع لها “بيرسيفيرانس” رصد ظاهرة “شيطان الغبار” على كوكب المريخ.
وتم رصد الزوبعة المريخية المليئة بالغبار وهي تتحرك على طول الحافة الغربية لفوهة جيزيرو على المريخ بواسطة المسبار بيرسيفيرانس في 30 أغسطس، وهو اليوم المريخي الـ899 للمهمة، وفقا لوكالة ناسا.
وشياطين الغبار تكون بشكل عام أضعف وأصغر بكثير من الأعاصير الأرضية، وهي إحدى الآليات التي تحرك الغبار وتعيد توزيعه حول المريخ. ويعكف العلماء على دراستها لفهم الغلاف الجوي للمريخ بشكل أفضل وتحسين الأنماط المناخية المرتبطة بها.
وتتشكل شياطين الغبار، التي تحدث على الأرض أيضا، عندما تمتزج الخلايا الصاعدة من الهواء الدافئ مع أعمدة هابطة من الهواء البارد. ويمكن أن تنمو النسخ المريخية لتصبح أكبر بكثير من تلك الموجودة على الأرض، وفقا لوكالة ناسا.
وتم إطلاق المركبة الجوالة “بيرسيفيرانس” من فلوريدا في 30 يوليو عام 2020 وهبطت بسلام على المريخ في فبراير عام 2021، وهي أول مركبة جوالة تجلب نظام تخزين مؤقت إلى المريخ ما يساعد على تخزين عينات واعدة وإعادتها إلى الأرض في مهام مستقبلية.
يذكر أن الهدف الرئيس لـ”بيرسيفيرانس” على الكوكب الأحمر هو البحث عن علامات على كائنات ميكروبية ربما نمت على الكوكب الأحمر قبل مليارات السنين.