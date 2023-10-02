المدينة المنورة 17 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 02 أكتوبر 2023 م واس
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس، تمديد فترة استقبال طلبات الدراسة في برنامجي الشريعة والاقتصاد – عن بعد – لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات الدوليين المقيمين خارج المملكة، للعام الجامعي 1445 هـ, لمدة أسبوع، تنتهي في الخامس من أكتوبر الجاري.
ودعت الجامعة الراغبين بتقديم طلبات الدراسة إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول والتسجيل في البرنامجين عبر الرابط: distancelearning.iu.edu.sa ، مبينة أنه يشترط أن يكون المتقدم من غير السعوديين، وغير مقيم في المملكة، وحاصلاً على مؤهل علمي معتمد لا يقل عن الثانوية العامة، واجتياز اختبار اللغة العربية، فيما ستبدأ الدراسة في البرنامجين 28 يناير من العام المقبل.
ويتضمن نمط الدراسة في برنامجي الشريعة والاقتصاد -عن بعد – بالجامعة الإسلامية محاضرات تزامنية تقدّم بشكل مباشر عبر المنصة الإلكترونية للجامعة، إلى جانب محاضرات غير تزامنية تشمل المحاضرات المسجّلة، وساعات الاتصال التعليمية، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة مثل الأنظمة التعليمية, والمحتوى العلمي، والمكتبة الرقمية، وتبلغ مدة الدراسة في البرنامج أربع سنوات وبحد أقصى ست سنوات دراسية، فيما يمنح الدارس بعد تخرّجه درجة البكالوريوس بعد إتمام متطلبات البرنامج.
- نادي الاتحاد السعودي يرفض اللعب في إيران بسبب تمثال للجنرال قاسم سليماني
- السعودية والصين توقعان برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجالات الأدب والنشر والترجمة
- برنامج خادم الحرمين للابتعاث يطلق أول برامج “مسار واعد”
- جائزة نوبل للطب للمجرية كاتالين كاريكو والأمريكي وايزمان
- السعودية تحقق المركز الثاني عالمياً بنسبة 58% في نمو عدد السياح الوافدين خلال 2023
- محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعمل على إنشاء محمية فلكية بمعايير عالمية في النفود الكبير
- تمديد فترة التسجيل في برنامجي الشريعة والاقتصاد لغير السعوديين بالجامعة الإسلامية
- ماذا قال أشهر الشخصيات في العالم عن سيدنا محمد؟
- سدايا” يتصنف 61 تقنية حديثة للبيانات والذكاء الاصطناعي
- البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م بنفقات تقدر بـ 1,251 مليار ريال وإيرادات بـ 1,172 مليار ريال