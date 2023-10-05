من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للآداب لهذا العام في ستوكهولم اليوم الخميس.
وستكشف الأكاديمية السويدية عن الفائز في وقت ما بعد الساعة 0100 مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش). وتمنح الجائزة المرموقة 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار) هذا العام.
ولا تنشر الأكاديمية قائمة مختصرة بالفائزين المحتملين، مما يجعل التكهن صعبا.
وفازت الكاتبة الفرنسية آني إرنو بالجائزة العام الماضي.
ويتم الإعلان تقليديا عن جائزة نوبل للآداب باعتبارها الرابعة من جوائز نوبل، حيث جرى الإعلان عن الفائزين في الفئات العلمية للطب والفيزياء والكيمياء من الاثنين إلى الأربعاء.
وعادة ما يتم تقديم الجوائز في حفل في 10 كانون الأول/ديسمبر، الذكرى السنوية لوفاة المتبرع بالجائزة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل (1833-1896).