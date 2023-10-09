واس- الرياض
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس عازمة على مواصلة
جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيير المناخ وجعل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) الذي تستضيفه الإمارات نقطة فارقة وعلامة مميزة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في الاجتماع الوزاري لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين بملف التغير المناخي، وذلك على هامش فعاليات أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، الذي استضافته المملكة بمدينة الرياض.
وأفاد بأن الاجتماع الوزاري أصدر بياناً مشتركاً، يؤكد من خلاله على الدعم التام لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر COP28، ويحددون فيه أيضاً مواقفهم تجاه العديد من الموضوعات التي ستطرح في هذا المؤتمر.
وقدم البديوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، التقدير والامتنان، لما يبذله من جهود مخلصة وعمل دؤوب لتعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة واهتمام، شاكراً صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة على التنظيم والإعداد المتميز لهذا الاجتماع، مثمناً جهود القائمين على أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.
وأشار معاليه كذلك خلال كلمته للبيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى الموقر في دورته (43) (ديسمبر2022م، الرياض) الذي أكد على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي) وما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها) التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمساهمات المحددة وطنياً لدول المجلس، وتعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المناخية حول التخفيف والتكيف والتمويل والاستثمار والحصيلة العالمية، والإستراتيجيات اللازمة للدفع بالعمل المناخي مع ضمان أمن والنمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة، وتبادل الأفكار والخبرات ووجهات النظر حول هذه القضايا المناخية