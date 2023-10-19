لندن/القاهرة – د ب أ
دعا محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الانجليزي لكرة القدم وقائد المنتخب المصري، كل قادة العالم للتكاتف لمنع وقوع ضحايا أبرياء آخرين في غزة.
وقال صلاح في فيديو عبر حسابه بموقع (إنستجرام) اليوم الاربعاء “ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة ”
وأضاف: “شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها”.
وشدد “يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا”.
وتابع: “يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا”.
واختتم محمد صلاح حديثه قائلا “أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود”.
كانت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، قد نشرت صورة لصلاح ورسالة شكر له بعد تبرعه للجمعية لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.