نظم اتحاد الغرف السعودية امس(الأربعاء) بمقره فعاليات لقاء الطاولة المستديرة السعودي الهندي بمشاركة وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند بيوش غويال، ورئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي والأمين العام المكلف وليد العرينان وسفير الهند لدى المملكة سهيل إعجاز خان.
اللقاء انعقد بمشاركة أكثر من (100) من ممثلي الجهات والشركات السعودية والهندية، وجرى خلاله استعراض بيئة وفرص الاستثمار بالمملكة والقطاعات المستهدفة في رؤية 2030، ومشاركة الشركات الهندية في تلك الفرص، فضلاً عن التوجهات والتطورات الاقتصادية بالهند والفرص المتاحة فيها لأصحاب الأعمال السعوديين.
وقال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند بيوش غويال أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهند حققت نتائج تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين، وأن الهند أصبحت وجهة اقتصادية واستثمارية فريدة بحوافز متميزة للمستثمرين الأجانب بحجم سوق كبير يتجاوز 1.4 مليار نسمة، موضحاً أن الهند لديها رؤية اقتصادية تستهدف تحقيق 2 تريليون دولار سنوياً من إجمالي الصادرات، معتبراً أن رؤية 2030 ومبادرة الممر الاقتصادي تفتحان آفاق واعدة للتجارة الدولية والتعاون بين الدولتين وأن مستقبل الاستثمار بينهما واعد وكبير معرباً عن تطلع الشركات الهندية للدخول في السوق السعودي والاستفادة من الفرص الواسعة فيه.
من جهته قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن الهند ظلت لأكثر من 75 عاماً في طليعة الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمملكة، فيما تعد المملكة رابع شريك تجاري للهند وثاني أكبر مورد للطاقة وذلك بحجم تبادل تجاري بلغ 196 مليار ريال في عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 51%، مثمناً دور مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الهندي والذي عده ركيزة أساسية ونقلة نوعية في الشراكة التجارية والاستثمارية، متطلعاً لتفعيل الشراكات بين البلدين في قطاعات مثل الهيدروجين الأخضر والتصنيع والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والصحة وتكنلوجيا المعلومات.
إلى ذلك قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبد العزيز القحطاني أن المجلس وعلى مدى 26 عام لعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الشراكات بين أصحاب الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن الهند تعتبر سوق مهم للشركات السعودية وأن الفرص للمستثمرين الهنود كبيرة جداً بالمملكة.
وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية واتحاد الصناعات الهندية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنسيق والتعاون بين الاتحادين في تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال والشركات في المملكة والهند