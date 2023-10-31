31/10/2023   10:23 ص

عودة لمركبة “شنتشو-16” الصينية المأهولة تهبط على الأرض

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جيوتشيوان 31 أكتوبر 2023 (شينخوا) هبطت كبسولة العودة لمركبة “شنتشو-16” الصينية المأهولة، وعلى متنها رواد الفضاء جينغ هاي بنغ، وتشو يانغ تشو، وقوي هاي تشاو، في موقع دونغفنغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، اليوم الثلاثاء.

 

عودة لمركبة “شنتشو-16” الصينية المأهولة تهبط على الأرض

علوم واختراعات
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