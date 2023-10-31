واشنطن 30 أكتوبر 2023 (شينخوا) أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين أمرا تنفيذيا يضع معايير جديدة للسلامة والأمن بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي ومعالجة مخاطر التكنولوجيا الجديدة.
وقال البيت الأبيض في بيان “يضع الأمر التنفيذي معايير جديدة لسلامة وأمن الذكاء الاصطناعي، ويحمي خصوصية الأمريكيين، ويعزز المساواة والحقوق المدنية، ويدافع عن المستهلكين والعمال، ويشجع الابتكار والمنافسة، ويعزز القيادة الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وأكثر من ذلك”.
ويطلب الأمر التنفيذي من “مطوري أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي” مشاركة نتائج اختبارات السلامة الخاصة بهم وغيرها من المعلومات المهمة مع الحكومة الأمريكية قبل نشرها للجمهور.
ويوجه الأمر الذي وقعه بايدن الوكالات أيضا إلى وضع معايير للاختبارات ومعالجة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ومخاطر الأمن السيبراني ذات الصلة.
ويتطلب الأمر إجراء اختبارات أساسية للأمان “الفريق الأحمر” وفقا لمعايير عالية ومكثفة سيتم تحديدها من قبل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا. وستقوم وزارة الأمن الداخلي بتطبيق هذه المعايير على قطاعات البنية التحتية الحيوية وإنشاء مجلس السلامة والأمن للذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت نفسه، ستقوم وزارة التجارة “بتطوير إرشادات للمصادقة على المحتوى ووضع العلامات المائية” بهدف وضع علامات على العناصر التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، للتأكد من وضوح الاتصالات الحكومية.
ويحدد الأمر أيضا متطلبات لمنظمي الملكية الفكرية ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لمعالجة استخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر في التدريب على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الدعوة إلى “تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بانتهاكات قانون الملكية الفكرية”.