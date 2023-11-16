كندا 02 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 16 نوفمبر 2023 م واس
شارك المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد في الاجتماعات المشتركة للجمعية العمومية للمنتدى الدولي للاعتماد “IAF” والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات “ILAC” والمنعقدة في مونتريال بكندا خلال الفترة 15 ـ 13 نوفمبر 2023م ، بمشاركة أجهزة وهيئات الاعتماد الدولية.
ويشارك الاعتماد السعودي في هذه الاجتماعات بصفته جهاز الاعتماد الممثل للمملكة في منظمتي “ILAC” و”IAF” وذلك لمد جسور التواصل مع أجهزة الاعتماد النظيرة ومناقشة آخر التطورات في مجالات الجودة والاعتماد، كما تم خلال الاجتماعات الاطلاع على أنشطة الأجهزة المختلفة وتبادل الآراء الفنيّة حول آخر تحديثات المواصفات القياسية الدولية.
كما التقى الدكتور القعيّد على هامش الاجتماعات بعدد من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لأجهزة الاعتماد البريطانية والألمانية والكورية والسنغافورية والصينية، وذلك لبحث سبل التعاون ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى اطلاعهم على خطط وتوجهات المركز الرامية للرفع من مستوى البنية التحتية للجودة في المملكة.
الجدير بالذكر أن الاعتماد السعودي ومن منطلق إيمانه بأهمية أنشطة الاعتماد ودورها البارز في حماية المستهلك والبيئة والرفع من انسيابية التجارة الخارجية، فإنه يحرص على تبادل الخبرات التي بدورها تسهم في الرفع من مستوى خدماته المقدمة لجهات تقويم المطابقة في المملكة
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