أبوظبي 17 نوفمبر 2023 (شينخوا)
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم (الجمعة) إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة (نواة للطاقة)، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
وذكرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات، أن شركة (نواة للطاقة) أصبحت مفوضة بتشغيل الوحدة الرابعة من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقال السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية “يمثل اليوم لحظة تاريخية لدولة الإمارات، حيث حققت رؤيتها التي بدأت قبل 15 عاما في تطوير أول برنامج للطاقة النووية السلمية في المنطقة”.
وأضاف أن نجاح البرنامج وقدرة الإمارات على إنجازه خلال فترة زمنية قياسية، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي، جعل من الإمارات “نموذجا” يحتذى به للعديد من الدول التي تعتزم بناء برامج للطاقة النووية.
وأكد الكعبي أن برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية سيلعب “دورا رئيسيا” في توفير 25% من الطاقة النظيفة، ومن ثم دعم جهود الحكومة الإماراتية لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالحياد المناخي لعام 2050.
وتمنح رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية شركة (نواة للطاقة) فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في المحطة، وإرسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.