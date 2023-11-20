hلرياض 27 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 02 نوفمبر 2021 م واس
وافق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس أول جمعية مهنية للآثار، وتشكّل مجلس إدارتها برئاسة الدكتور سعد الراشد، وعضوية كل من الدكتور سعيد السعيد نائباً للرئيس، وعبدالعزيز العمري مشرفًا ماليًا، والدكتور علي الغبّان، ومحمد النجم، والدكتور فهد الحسين، وحسين الخليفة.
والجمعية هي واحدة من الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود مؤخرًا، والتي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين ست عشرة جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاع ثقافي.
وشملت قائمة مؤسسي الجمعية، بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة، كلاً من الدكتور فيصل الشريف، والدكتور وائل الحلبي، والدكتور إبراهيم السلمي، ومحمد المغذوي، ومحمد آل هتيلة، وخالد الفريدة، ومهدي القرشي، والدكتور محمد الحازمي، وعبدالرحمن التويجري.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعد الراشد بأن الجمعية الجديدة تهدف إلى تنمية الوعي بقطاع الآثار، والإسهام في تطوير قواعد الممارسة المحترفة فيه، والارتقاء بمستقبل العاملين فيه من خلال التدريب وتعزيز شبكات التواصل بين الممارسين، وتقدير المواهب ودعمها.
وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره لمعالي المهندس الراجحي على موافقته على تأسيس الجمعية، كما شكر صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، على دعمه للقطاع الثقافي غير الربحي وتنميته من خلال استراتيجية وزارة الثقافة التي وفرت الفرص الداعمة لتأسيس جمعية الآثار، وغيرها من الجمعيات المهنية في مختلف التخصصات الإبداعية.
وقج هنأ الدكتور احم\ عمر الزيلعي امين عام جمعية التاريخ والاثار الخايجية بوجود هذه