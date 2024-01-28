تونس 25 يناير 2024 (شينخوا) عبر وزير الخارجية التونسي نبيل عمار اليوم (الخميس) عن الشكر للصين التي ساعدت في إنشاء الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، وهي المشروع الأول من نوعه في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عمار خلال حفل افتتاح السنة الدراسية بالأكاديمية، بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية ومندوبي المنظمات الدولية والإقليمية في تونس، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
وقال وزير الخارجية التونسي إن الأكاديمية تحمل في جيناتها مفهوم العلاقات المتضامنة بين الدول والمسؤولية المشتركة والمنافع المتبادلة، وستكون داعما قويا للعمل الدبلوماسي ومختبرا لابتكار أفكار وآليات تعاون مستجدة.
وأضاف أن الأكاديمية ستكون رافدا في تعزيز التقارب والتفاهم والاحترام بين تونس وسائر الدول والعمل سويّا من أجل إرساء مجتمع دولي إنساني جديد متوازن يستجيب لتطلعات كل شعوب العالم إلى الأمن والسلم والتنمية العادلة المتضامنة والمسؤولة.
ودعا الوزير التونسي رؤساء البعثات الدبلوماسية ومندوبي المنظمات الدولية والإقليمية، عبر دولهم والمنظمات التي يمثلونها، إلى المساهمة الفعالة في دعم نشاط هذا الصرح الأكاديمي والاستفادة من الإمكانيات الواعدة التي يتيحها لتبادل الخبرات في المجال الدبلوماسي.
ويشكل افتتاح السنة الدراسية بالأكاديمية الحدث الأول منذ تدشينها من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وذلك في الخامس عشر من يناير الجاري.