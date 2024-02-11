31 يناير 2024/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أطلق العرب قديما على مدينة تشيوانتشو الصينية، اسم مدينة الزيتون. وقد ذكر هذا الاسم في العديد من المؤلفات التاريخية العربية القديمة. وأخذ الرحّالة والمؤرخون الغربيون عن العرب هذا الاسم أيضا، وأطلقوا على المدينة اسم “مدينة الزيتون”. لكن في الحقيقة، لا توجد علاقة مباشرة بين اسم المدينة وشجرة الزيتون. ويقول ابن بطوطة الذي زار المدينة في عام 1346 م: “لما قطعنا البحر، كانت أول مدينة وصلنا إليها مدينة الزيتون، وهذه المدينة ليس بها زيتون ولا بجميع بلاد أهل الصين والهنود، ولكنه اسم أُطلق عليها.”
في المقابل، يرى الصينيون بأن تسمية “الزيتون”، هي تحريف للاسم الصيني القديم للمدينة، “تسيتونغ”. رغم ذلك، وحينما تتجول اليوم في مدينة تشيوانتشو ستجد عدة محلّات تبيع ثمار الزيتون. لكن زيتون تشيوانتشو يختلف اختلافا كبيرا عن الزيتون في الدول العربية وأنحاء أخرى من العالم. حيث تتميز أشجار الزيتون في تشيوانتشو بحجمها الضخم وأوراقها المسطحة العريضة. إلى جانب ثمارها ذات الشكل الطولي المدبب، واللب الصلب المقرمش، وطعمها الحلو الممزوج بالحموضة.
ويقول الباحثون بأن عمر زراعة أشجار الزيتون في تشيوانتشو يعود إلى ماقبل 500 سنة. وبأن الشجرة تمتلك قيمة غذائية وطبية عالية.