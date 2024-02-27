27/02/2024   9:42 ص

الصين تعتزم القيام بنحو 100 عملية إطلاق فضائي في 2024

(231229) -- WENCHANG, Dec. 29, 2023 (Xinhua) -- Staff members walk by the No. 1 launch pad of Hainan commercial spacecraft launch site in Wenchang, south China's Hainan Province, Dec. 29, 2023. Construction work was completed Friday on the No. 1 launch pad of China's first commercial spacecraft launch site, in the city of Wenchang, on south China's island province of Hainan. The project serves as the dedicated site for China's new-generation medium-sized rocket, Long March 8, according to Yang Tianliang, chairman of Hainan International Commercial Aerospace Launch Co., Ltd. (Xinhua/Guo Cheng)
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بكين 26 فبراير 2024 (شينخوا) من المتوقع أن تقوم الصين بحوالي 100 مهمة إطلاق فضائي خلال العام الجاري، وهو ما سيسجل رقما قياسيا جديدا للبلاد، وفقا للمعلومات الصادرة في مؤتمر صحفي اليوم (الإثنين).

وتشمل عمليات الإطلاق، القيام بالرحلة الأولى من أول موقع لإطلاق المركبات الفضائية التجارية في الصين، بالإضافة إلى المزيد من عمليات إطلاق الأقمار الصناعية لتشكيل شبكات من الأقمار، وفقا للمؤتمر الصحفي.

ويجري الآن بناء أول موقع لإطلاق مركبات فضائية تجارية في الصين في مدينة ونتشانغ بمقاطعة جزيرة هاينان جنوبي الصين.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، أصدرت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي، وهي مطور سلسلة الصواريخ في البلاد والقوة الرائدة في صناعة الفضاء في البلاد، الكتاب الأزرق لعام 2023 لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.

الصين تعتزم القيام بنحو 100 عملية إطلاق فضائي في 2024

علوم واختراعات
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