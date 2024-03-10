عدَّل المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية ترتيب صندوق الاستثمارات العامة السعودي بعد نقل %8 من شركة «ارامكو» العملاقة الى الصندوق السيادي السعودي، ما ادى الى تراجع تصنيف صندوق الهيئة العامة للاستثمار في قائمة اكبر الصناديق السيادية بالعالم من المرتبة الخامسة الى المرتبة السادسة، وليصبح الثالث عربياً.
وبعدما تناقلت تقارير اعلامية سعودية مؤخرا نقل %8 من اجمالي أسهم «أرامكو» الى صندوق الثروة السيادي، بقيمة تفوق الـ 163 مليار دولار اصبحت اصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي 940.2 مليار دولار بعدما كانت تبلغ اكثر من 770 مليار دولار، ليتفوق بذلك الصندوق السعودي على صندوق الاجيال الذي تبلغ قيمة اصوله بحسب البيانات المحدثة للمعهد مؤخرا 923.4 مليار دولار، بعدما اضاف الصندوق الكويتي أصولا باكثر من 120 مليار دولار هذا العام مدعوما بأداء قوي من أسهم التكنولوجيا في البورصات الأميركية.
وبذلك، ينتزع صندوق الاستثمارات العامة السعودي المركز الخامس عالميا من «صندوق الأجيال» الذي أصبح في المركز السادس، والثالث عربيا بعد هيئة ابو ظبي للاستثمار التي جاءت في المركز الرابع عالميا والاول عربيا بقيمة اصول 993 مليار دولار
https://www.alqabas.com/article/5927272 :